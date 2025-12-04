Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de sporcuları kabul etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli branşlardan başarılı sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul ettiği başarılı sporculara hitap etti.

Konuşmasına, "Değerli temsilcilerim, sevgili misafirler, hepinize en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri burada misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz" sözleriyle başlayan Erdoğan, spor yapan, spora gönül veren tüm vatandaşlara selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyatlar ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece alan sporcuları tebrik ederek, "Sizler kazandığınız madalyalarla ülkemizi ve ay yıldızlı al bayrağımızı en güzel şekilde temsil ettiniz" ifadelerini kullandı.

"MİLLET OLARAK İFTİHAR EDİYORUZ"

Sporcuların fiziksel dayanıklılıklarını güçlü bir psikolojiyle birleştirerek son ana kadar mücadele ettiğini belirten Erdoğan, "Bu gurur tablosu için hepinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum, başarılarınız inşallah daim olsun" dedi.

Sporcuların gelecekte yeni uluslararası başarılara imza atacağına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin kişilikleri ve duruşlarıyla örnek olmaya devam edeceğini söyledi. Erdoğan, tüm sporcuların kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Dereceye girsin ya da girmesin, ülkemiz için yarışan, ter döken her bir sporcumuzla millet olarak iftihar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN BÜYÜK BİR ÇABA HARCIYORUZ"

Türkiye’nin sporda küresel ölçekte daha üst seviyelere çıkması için çalışmaların sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonlar başta olmak üzere tüm kurumların sporcu desteklerini ve yatırımlarını artırdığını hatırlattı. Erdoğan, "Diğer alanlarda olduğu gibi, sporda da Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için büyük bir çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklara ve genç sporculara en gelişmiş imkanları sunmak için finansman ve altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu istikametteki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda sporcuları bir kez daha tebrik ederek, "Sizleri büyüten anne ve babalarınıza, sportif başarılarınızdan payı olan hocalarımıza selamlarımı, tebriklerimi, şükranlarımı iletiyorum. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

KABULDE YER ALAN İSİMLER

Kabulde; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve davetliler yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde taekwondo, halter ve karate branşlarında uluslararası şampiyonalarda derece elde eden milli sporcular yer aldı. Taekwondo branşından Emine Göğebakan, Merve Dinçel Kavurat, Nafia Kuş Aydın, Elif Sude Akgül, kabulde hazır bulundu. Halter branşında Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç ve Cansel Özkan; karate branşında ise Enes Özdemir, Eray Şamdan ve Hasan Arslan kabulde bulunan isimler arasında yer aldı.