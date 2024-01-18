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Türkiye, sandık başına gidiyor..

Siyasi partiler, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için çalışmalarını hızlandırdı.

Cumhur İttifakı'nda AK Parti ile MHP ortaklığı bu seçimlerde de devam ederken, 81 ilde yarışacak belediye başkan adayları da belirlendi.

Özellikle İstanbul ve İzmir'le birlikte büyükşehirlerden Ankara'nın adayı kim olacağı merak konusuydu...

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u açıkladı.

İlk vaadini duyurdu

Belediyecilik anlayışıyla ön plana çıkan Altınok, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Konuşmasında seçildiği takdirde Ankara Büyükşehir Belediyesi işçilerinin maaşlarına zam yapacağını belirten Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da son 5 yıl maalesef boş yıl oldu"

Zaman geldi Ankara'ya. Ankara milli mücadelenin başkenti. Ankara kadim şehrimiz.. Başkentimizi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyıla hazırlayacak olmanın gurur şerefini duyuyorum.



Keçiören Ankara'da en çok gecekonduda yaşayan insanların olduğu bir yerdi. Türkiye'de örneği olmayan bir belediyecilik hizmetini nakış nakış oya gibi işledik..



Türkiye'de en çok yeşil alanı olan, en çok sosyal tesisi olan yer Keçiören Belediyesi'ydi.. Bütçemiz büyükşehirin 45'te 1'idi. Bu bütçeyle Ankara Büyükşehir'den daha çok iş, eser ve hizmetler yaptık.



Uzun dönem muhalefette görev yaptım ama hiç bir mazaretin arkasına saklanmadım. Bizi engellediler ne yapalım demedik. Kısa zamanda tüm borçları ödedik, gecekondu şehrinden turizm merkezi olan bir şehri inşa ettik.



Ankara'mızın makus tarihinin değişme zamanı gelmiştir. Hangi partiye oy verirsek verelim, kullanacağımız oy bugünümüze geleceğimize çocuklarımıza torunlarımıza kullanacağımız oy olacaktır.



Ankara'da bir gerçek var, 5 yıl maalesef boş yıl oldu. Hangi partiye oy verirsek verelim, kullanacağımız oy bugünümüze geleceğimize çocuklarımıza torunlarımıza kullanacağımız oy olacaktır.



Ankara'da bir gerçek var, 5 yıl maalesef boş yıl oldu.