AK Parti 31 Mart'a hazır! İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok 31 Mart'ta Ankara'nın kaderini yeniden şekillendirecek olan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'u gelin hep birlikte yakından tanıyalım...

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçim atmosferine girdi.

Siyasi partiler de 31 Mart'ta yapılacak seçimler için çalışmalarını hızlandırdı.

Cumhur İttifakı'nda AK Parti ile MHP ortaklığı bu seçimlerde de devam ederken, 81 ilde yarışacak belediye başkan adayları da belirlendi.

Özellikle bu yarışta İstanbul ve İzmir'le birlikte büyükşehirlerden Ankara'nın önümüzdeki 5 yıl kime emanet edileceği merak konusuydu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partililerin ve kameraların karşısına geçerek aralarında Ankara'nın da olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını açıkladı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı, Ankara'yı mevcut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a emanet etti.

40 yıldır aktif siyaset içinde bulunan ve 30 yıllık belediyecilik tecrübesi olan Altınok hakkında merak edilenler ise şu şekilde;

Siyaset hayat Ülkü Ocakları'nda başladı

Ankara'da doğan ve şu an 62 yaşında olan Turgut Altınok, siyasi hayatına Ülkü Ocakları’nda başladı.

22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.

27 yaşında MHP Genel Sekreter Yardımcısı oldu

12 Eylül Darbesi’nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

Sırasıyla; MHP'den Fazilet'ten ve AK Parti'den belediye başkanı seçildi

1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Türkiye onu Model Başkan olarak tanıdı

Türkiye’de yerel yönetimlerin örnek aldığı bir belediyecilik sistemi kurarak ilklere imza atan Altınok, yenilikçi projeleriyle "Model Başkan" olarak tanındı.

Turgut Altınok’un belediye başkanlığı dönemlerinde turizm merkezi haline gelen Keçiören, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayın kataloğunda "Gezilecek Yerler" başlığı altında yer aldı.

Özellikle pazar uygulamaları, üniversitelerde araştırma ve tez konusu oldu. Kentsel dönüşüm projeleri ve üstyapı çalışmaları 6’da 5’i gecekondu olan Keçiören’i sadece Ankara’nın değil, Türkiye’nin parlayan yıldızı yaptı.

Keçiören'e kazandırdıkları

Altınok’un Keçiören’e kazandırdığı sayısız eser ve hizmet bulunmaktadır. Atatürk Cumhuriyet Kulesi ve Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi başta olmak üzere Deniz Dünyası, Türkiye’nin ilk şehir merkezli teleferiği, Ankara Evi, Türk Büyükleri Anıtı, Orhun Yazıtları Anıtı, Estergon Türk Kültür Merkezi, Keçiören Saat Kulesi, Keçiören Doğal Yaşam Parkı, Kösrelik Göleti Mesire Alanı, Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu, çeşmeler, sebiller, şelaleler, yürüyüş yolları, gül bahçeleri, örnek ve modern pazar yerleri, eğitim merkezleri, kütüphaneler, kreşler, 600’e yakın park-bahçe ve spor kompleksini Ankaralıların kullanımına sundu.



İhtiyaç sahiplerine destek programları, sosyal sorumluluk projeleri, kültür sanat projeleri, sokak hayvanlarının rehabilitesi için kurulan bakım merkezi, teknoloji merkezi ve buz pateni pisti ile şehre yeni bir vizyon kazandırdı.