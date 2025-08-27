AK Parti Ankara İl Başkanı, Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyaret...

Sosyal medya platformu X üzerinden söz konusu ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi makamında ziyaret ettim." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZİN BEKASININ VE TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZİN EN SAĞLAM DAYANAĞIDIR"

Özcan, açıklamalarının devamında "Cumhur İttifakı; Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en sağlam dayanağıdır." vurgusu yaparak şöyle dedi:

Kıymetli kabulleri ve samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.



Cumhur İttifakı; milletimizin huzurunun, devletimizin bekasının ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en sağlam dayanağıdır.



Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ahlat'ta bir araya gelmişti.

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel düzenlen etkinliklerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Emirbayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda görüşmüştü

MHP Lideri Devlet Bahçeli, özel hazırlanan "Canların Türküsü" ve "Kardeşlik Türküsü" eserlerini Ahlat’taki konutunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dinletmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki eseri de çok beğendiği öğrenilmişti.