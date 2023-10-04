Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na 'Gazi Meclis' tepkisi: Gelinen nokta vahimdir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, 'Bu Meclis 2 kez gazi olmuştur. Gelinen nokta vahimdir, Kılıçdaroğlu adına bile üzücü.' dedi.

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ensonhaber.com

AK Parti'de kongre hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu gerçekleştirilecek AK Parti 4.Olağanüstü Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından güçlü mesajlar verileceğini söyleyen Ömer Çelik, “AK Parti kongreleri dünyaya verilen mesaj niteliği taşımaktadır. Büyük milletimizi bir kere daha davet ediyoruz.” dedi.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Ayrıca Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gezi Meclis” açıklaması nedeniyle tepki gösterdi.

"Gelinen nokta vahimdir"

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar vahim bir skandala imza atıldı. Bu skandala imza atan kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Dün CHP Grup Toplantısı’nda TBMM’ye "Gazi Meclis" demekten vazgeçtiğini ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç kimsenin aklından bile geçmeyen, yüce Meclis'e hakaret anlamına gelen bir cümle kullandı." diye konuşan Çelik, “Maalesef gelinen nokta vahimdir. Sayın Kılıçdaroğlu adına bile üzücüdür. Gazi Meclis, milletin ortak değeridir." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir hakarete imza atan ikinci bir kişi gelmemiştir"

Ömer Çelik Kılıçdaroğlu'na tepkisinde şunları söyledi:

Bu Meclis’e “Ben Gazi Meclis demiyorum” diyen birisinin, bu ülkenin temel değerleriyle sorunu olmaktan öte açık bir kavgası olduğunu ilan ettiğini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yüce meclisimize dönük bu hakaretini şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir hakarete imza atan ikinci bir kişi gelmemiştir.



Bugün ne zaman bir laf açılsa, “Biz Atatürk’ün kurduğu partinin devamıyız” diyenler, bugün Atatürk’ün kurduğu partinin devamı olmadıklarını her sözleriyle açık etmektedir.

"Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin kapısına kilit vurmaya çalıştığını görüyoruz"

Atatürk’ün hatırına, CHP’ye oy veren değerli vatandaşlarımızın bütün hayallerini incitti. Bugün aslında, bütün bu koltuğunu bırak seslerine rağmen koltuğunda kalmaya çalışıyor.



Sayın Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin kapısına kilit vurmaya çalıştığını görüyoruz. Bundan da en çok CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın incindiğini görmekteyiz. Tüm siyasi hayatı yanlışlarla geçerken, Gazi Meclis’e bu şekilde saldırması büyük bir hakarettir ve bunu ömür boyu alnında taşıyacaktır.

"Aliyev'in kararını takdirle karşılıyoruz"

Çelik’in gündeminde, İspanya’da gerçekleşmesi planlanan ancak Türkiye’nin katılım talebinin reddi nedeniyle Azerbaycan’ın katılmama kararı aldığı toplantı da vardı.

Çelik şunları söyledi:

Sayın Aliyev, İspanya ziyaretini Türkiye’nin toplantıya katılma şartı kabul edilmediği için iptal etti. Bunu takdirle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Düşünebiliyor musunuz; Fransa, Almanya ve AB katılacak, Ermenistan katılacak, Azerbaycan’ı davet ediyorlar ama Türkiye yok. Sayın Cumhurbaşkanımız olmadan bu konuyu konuşacaklar.

"Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

“Kahramanlar” operasyonunda da gördüğümüz gibi kararlılığımız sürmektedir. Bizim terörle mücadelemiz, kesin ilkelere, tavizsiz bir tutuma sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, hiçbir şekilde geri çekilmek yok, ansızın gelebiliriz ilkemiz, devletimizin terörle mücadelesinin iliklerine işlemiştir. Her gelen bakanımız bu politikayı sürdürdü. Anayasanın, hukukun verdiği yetkiler içerisinde bunu kararlılıkla sürdüreceğiz.

CHP'deki kurultay süreci