AK Parti ve CHP'nin İstanbul mitinglerinde toplanan kalabalık 6'lı masanın Maltepe mitingine katılım, muhalefet cephesinin beklediği düzeyde gerçekleşmedi. Cumhur İttifakı'nın mitingindeki yoğun ilgi göze çarptı.

Detay Haber

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi partiler, peş peşe düzenledikleri mitinglerde sona yaklaşıyor.

Yurdun dört bir yanında seçmenlerle bir araya gelen partiler, vatandaşlara vaatlerini anlatıyor.

İstanbul'da peş peşe iki miting

Seçimlerin belirleyici kentleri arasında ilk sırada yer alan İstanbul, ortaya çıkacak sonuçlar için kritik bir rol oynayacak.

Cumhur İttifakı ve 6'lı masanın megakentte düzenlediği mitinglerde toplanan kalabalıklar arasındaki farklar gündem oldu.

6'lı masanın buluşmasına katılım düşük kaldı

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs Cumartesi günü Maltepe Etkinlik Alanı'nda destekçileriyle buluştu.

Mitinge 6'lı masanın tüm bileşenleri katıldı. Buna rağmen, alanın yeterince dolmadığı görüldü.

Söz konusu yerdeki büyük boşluklar, havadan çekilen bir kareye yansıdı.

Erdoğan'ın mitinginde yoğun kalabalık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'ndan bir gün sonra, 7 Mayıs Pazar günü miting düzenledi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılan Büyük İstanbul Mitingi'ne yoğun katılım oldu.

Resmi rakam 1 milyon 700 bin

Toplanan kalabalığa seslenmek üzere kurulan platforma gelen Erdoğan, kendisiyle paylaşılan katılım sayısını açıkladı.

Erdoğan, "Şimdi resmi rakamı getirdiler bana. 1 milyon 700 bin." dedi.