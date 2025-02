AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla bugün gerçekleştirecek.

7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti'de, bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kongreye ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

Her kongrede olduğu gibi bu kez de parti yönetiminde büyük oranda yenilenme bekleniyor.

İlçe ve il kongreleri geride kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da birçok kongreye katıldı ve partisine önemli mesajlar verdi.

AK PARTİ BÜYÜK KONGREYE HAZIR

Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongre'ye ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal." ifadesini kullandı.

"ÇIKTIĞIMIZ BU YOLCULUK, BİR MİLLETİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN YOLCULUKTUR"

Paylaşımında yer verdiği videoda ise Erdoğan, şunları kaydetti:

Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Her başarının ardında milletimiz var, neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var. Her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik, her adımda birlik olduk, her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk, bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Bu yolculuk, AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak.