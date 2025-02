Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsimler fani, baki olan dava

AK Parti, 8. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Kongrenin yapılacağı salonun dışında bekleyen 60 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından salonda bulunan kalabalığa hitap etmek üzere kürsüye geldi.

Kürsüye gelen ve önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sık sık yapılan tezahüratlarla da bölündü.

Kongre salonunu dolduranlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini gösterirken, Cumhurbaşkanı da karşılıksız bırakmadı.

Akabinde konuşmasına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol ve dava arkadaşlarına tek tek teşekkür etti ve isimlerin fani olduğunu, asıl önemli olanın ise dava olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"ÖNEMLİ OLAN İSTİKAMETİ KAYBETMEMEK"

"BU DAVANIN MUHİBBİ OLAN HER BİR KARDEŞİMİ SEVGİ İLE SELAMLIYORUM"

Bu kutlu sevdaya dönül veren, bu sevda ile ayakta duran herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu sevda ile devletine, vatanına, ezanına, istiklaline sahip çıkan aziz milletimin her bir ferdini yürekten selamlıyorum. Hayat mücadelesi veren tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum.



Gözü kulağı bizde olan, kaderini bizim kaderimiz ile birleştirmiş tüm mazlumları hürmet ile selamlıyorum. Bu davanın muhibbi olan her bir kardeşimi sevgi ile şükran ile selamlıyorum.



8. Olağan Büyük Kongre'mizin partimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şehit düşen kahramanlarımızı kemali edep ile yad ediyorum. Kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum. Salonumuza girmeden önce 60 bin kişi ile ayrıca selamlaştık.



Sizler bu dava için gövdenizi ortaya koydunuz, ilk günden beri bu kardeşinize sahip çıktınız. Sizlerle birlikte teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan, alın teri döken kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.