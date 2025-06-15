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AA

AK Parti, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı.

Paylaşılan videoda, Gazze'de bir babanın çocuklarıyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekildi.

"BU DUYGUYU HİÇBİR GÜÇ YENEMEZ"

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Babalık, en zor anları kolaylaştırmak, en ağır yükü hafifletmektir. Baba, sığınılan bir liman, yaslanılan bir duvar, en güvenli barınaktır. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, "Bu duyguyu hiçbir güç yenemez" notuyla, İsrail'in katliamlarının devam ettiği Gazze'de bir babanın çocuklarıyla yaşadığı özel anlara yer verildi.