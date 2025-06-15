Babalar Günü: Sevginin ve saygının tarihi

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Babalar Günü ilk olarak 20. yüzyılın başlarında ABD'de ortaya çıktı.

Amacı, Anneler Günü gibi, babaların da aile içindeki rolünü onurlandırmak ve kutlamak oldu.

Babalara verilen hediyeler, birlikte yenen özel yemekler, duygusal mesajlar ve birlikte geçirilen zaman bu günün başlıca özelliklerinden...

BABALAR GÜNÜ'NÜN ORTAYA ÇIKIŞI

İlk fikir 1908 yılında Batı Virginia'da bir kilise töreniyle ortaya çıktı. 361 madencinin hayatını kaybettiği bir maden kazasının ardından, onların anısını yaşatmak için bir Babalar Günü anma töreni düzenlendi.

Ancak modern Babalar Günü'nün gerçek başlangıcı 1909'da Washington eyaletinde yaşayan Sonora Smart Dodd adlı bir kadının girişimiyle oldu.

Dodd’un annesi erken yaşta vefat etmiş, babası William Smart altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Annesi için kutlanan Anneler Günü gibi, babasının da özel bir günü hak ettiğini düşündü.

Sonora Dodd’un önerisiyle ilk resmi Babalar Günü kutlaması 19 Haziran 1910’da Spokane, Washington’da yapıldı.

RESMİ TATİL OLMASI

Babalar Günü’nün ulusal bir gün olarak tanınması zaman aldı.

1966’da dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününü Babalar Günü olarak ilan etti.

1972’de Başkan Richard Nixon, Babalar Günü’nü resmi bir ulusal tatil haline getirdi.

DÜNYADA BABALAR GÜNÜ

Babalar Günü’nün tarihi ülkelere göre değişiklik gösteriyor:

Türkiye, ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Japonya, Fransa gibi birçok ülkede de haziranın üçüncü pazarında kutlanır.

İtalya, İspanya, Portekiz: 19 Mart’ta, yani Aziz Joseph Günü'nde kutlanıyor.