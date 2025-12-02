AK Parti'den Barzani'ye, "Bahçeli'ye yönelik sözlerini düzelt" uyarısı

- Barzani'nin etkinliğinde yer alan silahlı görevliler, Bahçeli tarafından sert bir dille eleştirildi.
- Barzani'nin ofisinden gelen yanıt "ırkçı" ve "şovenist" nitelendirmeler içeriyordu.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Barzani'nin ofis açıklamasını kabul edilemez buldu ve düzeltme yapılmasını istedi.
Mesut Barzani’nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde katıldığı etkinlikte bulunan silahlı görevliler, Türkiye siyasetinde tepkilere neden oldu.
DEVLET BAHÇELİ "REZALET" DEDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında Barzani’ye eşlik eden silahlı görevlilerin görüntülerini sert ifadelerle eleştirdi.
Bahçeli, “Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı silahlı kişilerin dolaşması tek kelimeyle rezalet. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır. Barzani sempozyumu şova çevirmiştir.” dedi.
Bahçeli’nin sözleri kısa sürede gündemin ana maddesi haline geldi.
BARZANİ'NİN OFİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Bahçeli’nin çıkışına yanıt Barzani'nin ofisinden geldi. Yapılan açıklamada MHP liderinin sözleri “ırkçı” ve “şovenist” olarak nitelendirildi.
Açıklamada, Türkiye’nin üst düzey isimlerinin Irak'a yaptığı ziyaretlere atıf yapılarak, “Türk üst düzey yetkilileri ne zaman bölgeyi ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelir ve hiçbir sorun yaşanmaz” denilerek uygulamanın karşılıklı olduğu savunuldu.
Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:
Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini ve ırkçılıktan uzaklaştığını sanıyorduk. Ancak görünen o ki hala aynı eski Bozkurt; sadece bu kez koyun postuna bürünmüş.
Barzani cephesinden gelen bu çıkış, siyasi tansiyonu daha da yükseltti.
AK PARTİ'DEN BARZANİ'YE "SÖZLERİNİ DÜZELT" UYARISI
Tartışmalara dair son açıklama ise AK Parti’den geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirterek söz konusu ifadeleri eleştirdi:
Ofisi adına sayın Bahçeli ile ilgili saygısız mesaj yayınlandı. Kaleme alınan metin saygısız bir metin. Irkçı faşist gibi ifadeler kullanılıyor, Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmeyi yaparken sayın Barzani'yi koruyan güvenlikçilerle ilgili değerlendirmesi var ama sayın Barzani'nin şahsına ilişkin bir olumsuz değerlendirmesi yoktur.
Barzani'nin şahsıyla, ziyaretiyle olumsuz ifade yok, görüntülerle olumsuz ifadeleri var. Ofis sözcüsü ırkçı ve şovenist gibi ifadeler kullanmış. Orada asıl açıklamayı yapan kişi kimse onun kullandığı dil ırkçı ve şovenist. O açıklama doğrudan sayın Bahçeli'ye karşı saygısız ifadelerdir. Bu kabul edilemez ve mutlaka düzeltilmesi gerekir. Terörsüz bölge için emek veren bütün bir siyasi hayatın gücünü bu işe seferber etmiş.
Orada sayın Bahçeli'nin verdiği mesaj nahoş görüntülerle ilgilidir. Barzani'yle, gelişiyle ilgili bir cümle yok. Ofisin ifadeleri sayın Bahçeli'ye karşı kullanılması asla kabul edilemez. Bu dil terörsüz bölge sürecine zarar verecek bir dil olmuş.