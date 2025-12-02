AK Parti'den Barzani'ye, "Bahçeli'ye yönelik sözlerini düzelt" uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mesut Barzani’nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde katıldığı etkinlikte bulunan silahlı görevliler, Türkiye siyasetinde tepkilere neden oldu.

DEVLET BAHÇELİ "REZALET" DEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında Barzani’ye eşlik eden silahlı görevlilerin görüntülerini sert ifadelerle eleştirdi.

Bahçeli, “Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı silahlı kişilerin dolaşması tek kelimeyle rezalet. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır. Barzani sempozyumu şova çevirmiştir.” dedi.

Bahçeli’nin sözleri kısa sürede gündemin ana maddesi haline geldi.

BARZANİ'NİN OFİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bahçeli’nin çıkışına yanıt Barzani'nin ofisinden geldi. Yapılan açıklamada MHP liderinin sözleri “ırkçı” ve “şovenist” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Türkiye’nin üst düzey isimlerinin Irak'a yaptığı ziyaretlere atıf yapılarak, “Türk üst düzey yetkilileri ne zaman bölgeyi ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelir ve hiçbir sorun yaşanmaz” denilerek uygulamanın karşılıklı olduğu savunuldu.

Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini ve ırkçılıktan uzaklaştığını sanıyorduk. Ancak görünen o ki hala aynı eski Bozkurt; sadece bu kez koyun postuna bürünmüş.

Barzani cephesinden gelen bu çıkış, siyasi tansiyonu daha da yükseltti.

AK PARTİ'DEN BARZANİ'YE "SÖZLERİNİ DÜZELT" UYARISI

Tartışmalara dair son açıklama ise AK Parti’den geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirterek söz konusu ifadeleri eleştirdi: