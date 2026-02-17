AK Parti'den muhalefete erken seçim cevabı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye 2023'ün Mayıs ayında son genel seçimlerini tamamladı ve seçmen bir kez daha AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkeyi yönetmesi için görevlendirdi.

Ezici seçim zaferiyle tekrar yönetime geçen AK Parti projelerini hayata geçirmeye devam ederken seçim gününden itibaren CHP'nin erken seçim çağrıları yükseliyor.

CHP'NİN ERKEN SEÇİM TARİHLERİ

Her toplumsal olayı, her politik gerilimi erken seçim çağrısına bahane eden CHP'nin bunu dile getirmediği tek bir gün dahi yok.

Fakat ne MHP ne de AK Parti olmak üzere Cumhur İttifakı, bu çağrılara kulak tıkamış durumda.

İktidar mensupları her fırsatta seçimlerin olağan tarihinde yapılacağını dile getiriyor.

Bu kapsamda Uşak İl Başkanlığınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, konuyu değerlendirdi.

Yayman, AK Parti'nin seçimlerin zamanında yapılacağına yönelik duruşunu tekrarladı.

"TÜRKİYE'DE ERKEN SEÇİM OLMAYACAK"

"Uşak'tan bir kez daha tüm Türkiye'ye sesleniyoruz." ifadelerini kullanan Yayman, şöyle konuştu:

"Türkiye'de erken seçim olmayacaktır. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Muhalefet, 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi diyor ki erken seçim, erken seçim. Seçimler, Allah izin verirse 2028 yılının zamanında yapılacak.

"BİRKAÇ AY ÖNE ALINABİLİR"

Cumhurbaşkanı'mızın aday olabilmesi için belki birkaç ay öne alınmak suretiyle kasım ayı olabilir, ekim ayı olabilir ama buna Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde inşallah bir kez daha Cumhurbaşkanı'mızın aday olmasının önü açılacak ve bizler de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız, arkadaşlar yani 2026 yılında, 2027 yılının başında erken seçim olmayacak."