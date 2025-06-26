Akaryakıtta dev indirim: Tabelalar değişti

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti.

Akaryakıtta peş peşe gelen zamlar sonrası bu kez araç sahiplerinin yüzü gülecek.

Savaş sırasında artan petrol fiyatları ise düşüşe geçti.

Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından akaryakıta indirim geldi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Benzinde 2.68, motorinde ise 4.06 fiyat indirimi gerçekleşti.

Benzin ve motorine yapılan indirim sonrası İstanbul'da benzin fiyatları 48.88-48-73 seviyelerine geriledi.

Motorin ise 49,06-48,94 seviyelerine geriledi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 48.88 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 49.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 48.73 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 48.94 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 49.55 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 49.89 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 24,99 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 49.88 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 50.24 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 24,94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.