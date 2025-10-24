Akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek: Motorine zam geliyor

- Brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorinin litre fiyatına 3,04 lira zam yapılması bekleniyor.
- Zamlı tarifeyle İstanbul'da motorin litre fiyatı 55,44 liraya yükselecek.
- Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Motorine büyük zam yolda...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilerken bu değişimler nedeniyle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.
Bu kez, araç sahiplerini üzecek haber geldi.
MOTORİNE ZAM
Motorinin litre fiyatına 3,04 lira zam yapılması bekleniyor.
Zamlı tarifenin, yarından itibaren geçerli olması öngörülüyor.
ZAMLI TARİFEYE GÖRE MOTORİNİN LİTRE FİYATI
Zamlı tarifeye göre, İstanbul'da motorinin litre fiyatının 55,44 liraya, Ankara'da 56,46 liraya, İzmir'de ise 56,77 liraya yükselmesi bekleniyor.
BENZİNE DE ZAM VAR MI
Benzin fiyatlarında ise şu an herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 52.31 TL
Motorin: 52.40 TL
LPG: 27.71 TL
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 52.15 TL
Motorin: 52.27 TL
LPG: 27.08 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 53.14 TL
Motorin: 53.42 TL
LPG: 27.60 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 53.49 TL
Motorin: 53.73 TL
LPG: 27.53 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.