Akaryakıtta tabela yine değişecek: Motorine zam geliyor

Haber Merkezi

Motorine zam yolda...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Son olarak motorine gelen indirim sonrası akaryakıt tabelaları bir kez daha değişecek.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarında yükseliş akaryakıta zam olarak yansıyor.

Motorin grubunda yarından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

Motorinin litresi İstanbul'da 45 lira 15 kuruş, Ankara'da 45 lira 75 kuruş ve İzmir'de 46 lira 11 kuruştan satışa sunuluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.