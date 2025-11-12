Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti...

AFAD'ın son verilerine göre Akdeniz açıklarında bir deprem daha meydana geldi.

5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Yaşanan sarsıntının 4.8 büyüklüğünde olduğu paylaşıldı.

Saat 12.41'de meydana gelen depremin derinliği 13.89 km olarak ölçüldü.

Bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.