Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın son paylaştığı verilere göre Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde ve 13.89 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Saat 12.41'de yaşanan sarsıntının bir olumsuzluk yaratıp yaratmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 12:46
