Muğla'da öğrenci, paspaslanan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkardı

Yürekleri ısıtan görüntüler...

Görüntüler, Muğla'nın Fethiye ilçesinden.

AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Karaçulha Mahallesi'ndeki Çalıca Ortaokulu’nda eğitim gören 11 yaşındaki Gülçin Miray Karaman, okul koridorunda temizlik görevlisinin paspas yaptığını görünce, yeni silinen alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkardı.

Çoraplarıyla sınıf kapısına kadar yürüyen Karaman, kapıya ulaştığında ayakkabılarını tekrar giyerek sınıfa girdi.

KAMERALARA YANSIDI

Bu anlar, temizlik görevlisinin şaşkın bakışlarıyla birlikte okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

HEDİYE VERİLDİ

Okul yönetimi, küçük yaşta sergilenen bilinçli davranışın tüm öğrencilere örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek öğrenciye hediye verdi.

"HEM GURURLANDIRDI HEM DE DUYGULANDIRDI"

Sınıf öğretmeni Seval Akçay Durmaz, yaptığı açıklamada "Bu tür güzel ve duyarlı davranışların yalnızca öğrencilerimize değil, tüm insanlara örnek olmasını temenni ediyoruz. Gülçin Miray’ın gösterdiği bu hassasiyet, bizleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı." dedi.