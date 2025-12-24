Asgari ücrete ek zam gelecek mi 2026? Gözler Erdoğan'da...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılı asgari ücretinin net 28.075 TL olarak açıklanmasının ardından, zam oranının yeterli olup olmadığı yeniden gündeme geldi.

Özellikle hayat pahalılığı, enflasyon ve alım gücü tartışmaları sürerken, çalışanlar ve işçi kesimi asgari ücrete ek zam ihtimalini yakından takip ediyor.

Bu noktada gözler, daha önce benzer dönemlerde yaptığı değerlendirmelerle sürece yön veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi.

Peki; asgari ücrete ek zam gelecek mi? İşte konuya dair ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ 2026

Daha önce bazı yıllarda asgari ücrette ilave düzenlemeler yapılmış olması, beklentileri artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik gelişmelere göre yeni değerlendirmeler yapabileceği yönündeki mesajlar, ek zam ihtimalini gündeme taşıdı.

İşçiler ve işverenlerin merak konusuna ilişkin detaylar merak edilirken şu ana kadar resmî olarak açıklanmış bir ek zam kararı bulunmuyor.