Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bildirdiğine göre, Akdeniz'de gerçekleşen deprem Mersin ve ilçelerinden hissedildi.

Deprem merkezine en yakın iller Mersin, Hatay, Adana; Karaman ve Osmaniye oldu.

SİLİFKE İLÇESİNE 172,57 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Mersin'in Silifke ilçesine 172,57 kilometre uzaklıktaki depremin, 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREMİN ÖZELLİKLERİ

Büyüklük: 4.4 (Mw)

Yer: Akdeniz

Tarih: 2025-06-23

Saat: 15:37:42 TSİ

Enlem: 34.74111 N

Boylam: 34.36111 E

Derinlik: 8.99 km