Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bildirdiğine göre, Akdeniz'de gerçekleşen deprem Mersin ve ilçelerinden hissedildi.
Deprem merkezine en yakın iller Mersin, Hatay, Adana; Karaman ve Osmaniye oldu.
SİLİFKE İLÇESİNE 172,57 KİLOMETRE UZAKLIKTA
Mersin'in Silifke ilçesine 172,57 kilometre uzaklıktaki depremin, 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DEPREMİN ÖZELLİKLERİ
Büyüklük: 4.4 (Mw)
Yer: Akdeniz
Tarih: 2025-06-23
Saat: 15:37:42 TSİ
Enlem: 34.74111 N
Boylam: 34.36111 E
Derinlik: 8.99 km