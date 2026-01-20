Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roman vatandaşlara yönelik genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelgede Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden en etkin şekilde yararlanabilmesi, sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi gayesiyle önemli politikalar hayata geçirildiğine işaret edildi.

EYLEM PLANININ İKİNCİ SAFHASINA GEÇİLDİ

Söz konusu politikalara yön vermek amacıyla ilgili tüm bakanlıkların katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 2023/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yürürlüğe konulan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025) ile başta eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar olmak üzere her alanda sunulan hizmetlerle Roman vatandaşların desteklendiğini anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: