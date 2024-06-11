AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 35 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklara ve orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

AA

Yaz aylarının gelişiyle birlikte kavurucu sıcaklar da baş gösterdi.

Hal böyle olunca artan sıcaklıklar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) bir uyarı geldi.

Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdi

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul ve yurdun batısı ile güney bölgelerinin, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdiği belirtildi.

Sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor

Bugünden itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği bildirilen açıklamada, bunaltıcı havanın hafta boyunca süreceği tahmin edildiğinden, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği vurgulandı.

Orman yangını uyarısı da yapıldı

Açıklamada, sıcak ve kuru havaya işaret edilerek orman yangını riskinin de arttığı uyarısı yapıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)