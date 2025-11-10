AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı: 5 gün sürecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin sağanak yağışların etkisi altına gireceğini duyurdu.

İSTANBUL 5 GÜN BOYUNCA YAĞMURUN ETKİSİNDE OLACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada; İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlayacağı bildirildi.

Yağışların cuma gününe kadar sürmesinin beklendiği aktarıldı.

KENT SAKİNLERİNE SAĞANAK UYARISI

AKOM, yağışın etkili olacağı saatlerde toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, su baskınlarına karşı dikkatli olunması ve trafiğe çıkacak vatandaşların planlarını buna göre yapması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlaması öngörülmektedir. Yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir."

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

AKOM'un tahminlerine göre, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Salı gününden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16–18 derece civarında mevsim normalleri civarında, gece saatlerinde ise 13–14 derece civarında olması tahmin edilmektedir."

BU HAFTA İSTANBUL'DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

Salı: 19 derece, kuvvetli sağanak yağışlı

Çarşamba: 17 derece, sağanak yağışlı

Perşembe: 18 derece, hafif yağışlı

Cuma: 17 derece, hafif yağışlı

Cumartesi: 17 derece, parçalı ve çok bulutlu

Pazar: 19 derece, parçalı ve çok bulutlu

SEL VE ANİ SU BASKINLARINA KARŞI UYARI YAPILDI

Öte yandan MGM, önümüzdeki hafta Türkiye'de hava koşullarının değişkenlik göstereceğini açıkladı.

Özellikle Marmara ve Ege kıyılarında yerel sağanaklar beklenirken, sel tehlikesi ve ani su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı.

SICAKLIK ÜLKE GENELİNDE NORMAL SEYREDECEK

Ülkenin büyük kısmı parçalı bulutlu geçerken, iç ve doğu kesimlerde ise güneşli hava hakim olacak.

Sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

10 Kasım Pazartesi:

11 Kasım Salı:

12 Kasım Çarşamba:

13 Kasım Perşembe:

14 Kasım Cuma: