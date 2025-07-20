Aksaray’da 2 yaşındaki bebek balkondan düştü

Aksaray’da 5 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Suriye uyruklu Haydar Carruğ, sabah saatlerinde annesi kahvaltı hazırlarken balkona çıktı.
İddiaya göre, binanın 1’inci katındaki balkonun demir korkuluklarına tırmanan 2 yaşındaki çocuk, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden beton zemine düştü.
Çığlık sesleriyle irkilen komşular, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
Haydar Carruğ’un bilincinin açık olduğu ancak düşmeye bağlı yaralanmalar nedeniyle tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Polis, olay anında evde bulunan anneyle de görüştü.
Küçük çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.