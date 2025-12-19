TBMM'deki bütçe maratonunda gerilim: CHP ve AK Partili vekiller birbirine girdi

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe maratonu var...

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.

Görüşme esnasında AK Partili Hulki Cevizoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında başlayan tartışma, gerilime neden oldu.

Cevizoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Sizinle yaptığım son Halk TV programını hatırlıyorum. Kanal İstanbul'un bir 'vatana ihanet projesi' olduğunu, Montrö'yü kaldırmak üzere tasarlandığını ve bu ihanetin baş senaristinin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, siz göbeğiniz yırtılırcasına söylüyordunuz.

Bugün bu tartışmayı neden açıyorsunuz biliyor musunuz? Kapılandığınız yer iyice görsün istiyorsunuz. Reis görsün senin ne kadar AK Partili olduğunu. Nazım Hikmet bugün burayı seyretseydi, Abidin Dino'ya 'Sen yağdanlığın resmini yapabilir misin?' diye sorardı. O kadar." karşılığını verdi.

"ATATÜRKÇÜLÜK SİZİN TEKELİNİZDE DEĞİL"

Tekrar kürsüye çıkan Cevizoğlu, "Atatürkçülük sizin tekelinizde değil. Bana göre Kanal İstanbul yetmez, Anadolu'ya tarafına da bir başka kanal daha yapılması gerekiyor. Bunu da söyledim. Atatürkçülük konusunda tartışmadan kaçtığınızı anlıyorum. Atatürk'ü savunamazsınız. CHP, Cumhuriyet'i kuran parti değildir. Atatürk kurmuştur Cumhuriyet'i. Tarihinizi okuyun önce. Cumhuriyet'i kuran parti CHP değildir. Siz İnönü'nün partisi oldunuz. İnönü'nün kim olduğunu söyleyeyim size; 1960 darbesinde Cemal Gürsel'e 'Emrinizdeyiz paşam. Çok güzel iş yaptınız' diyen kişidir, İnönü." dedi.

"BU CESARETİ KİMDEN ALIYORSUNUZ"

Bu sözler üzerine tekrar kürsüye çıkan CHP'li Emir, "Herkesin tanık olduğu üzere Halk TV'de Kanal İstanbul için 'İhanet projesidir' dediğini reddedemedi. Döndükten sonra CNN'de neler söylediğini anlattı. Bizim her siyasete saygımız var. 85 milyon başımızın tacıdır. AK Partililerle de sorunumuz olmaz. Zamanla görüşü değişenlerle de sorunumuz olmaz. Ama bir günde değişenlerden iğreniyoruz. Sen kimsin de bize soru soruyorsun? Bu cesareti kimden alıyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

"OTUR YERİNE"

Bu sırada ayakta olan Cevizoğlu'na Murat Emir'in, kürsüden "Otur yerine. Buraya mı geleceksin, otur yerine." demesi üzerine, Genel Kurul salonunda CHP'li milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri arasında gerginlik çıktı. Birbirinin üzerine yürüyen bazı vekiller arasında itişme yaşanması üzerine, oturuma ara verildi.