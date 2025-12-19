Muhittin Böcek bir kez daha ifade verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, iddianamenin tamamlanabilmesi için tutuklu şüphelilerin son ifadeleri alındı.

Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya'nın ek ifadeleri, dün Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda alındı.

"ALT PERSONELİN YAPMIŞ OLDUĞU EYLEMLERDEN HABERDAR OLMAM BEKLENEMEZ"

Muhittin Böcek, ifadesinde; eski gelini Zeynep Kerimoğlu'na 1 adet daire geçişi ve seçim propaganda çalışmaları için A.R. isimli şirkete Yusuf Y. tarafından para ödenmesi iddialarıyla suçlandığını belirterek, "Yusuf Y.'nin beyanı çerçevesinde benzer nitelikteki hususlarla ilgili tespit yapılan eylemler sebebiyle yargılama aşamasında beyan veren şahıslarla da yüzleşerek gerekli savunmamı yapacağım.

Üzerime atılı suçlamalarda doğrudan ve kasıtlı bir eylemim kesinlikle söz konusu değildir. Büyükşehir Belediyesi'nin insan ve ekonomik gücü düşünüldüğünde, alt personelin yapmış olduğu eylemlerden haberdar olmam beklenemez.

"DENETİM İHMALİ YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Şahsımla ilişkilendirilen hususlar hakkında bilgi sahibi olmam ancak belirtmiş olduğum üzere alt seviyede görevli bürokratların benim adımı kullanarak maddi menfaat ya da suçlamış olabileceği bir hususum bu konuda yoktur.

Bu konuda bir denetim ihmali yaptığımı düşünmüyorum. İştirak şirketleri üzerinden bürokratların yüksek mahiyetlerinin de benimle ilişkilendirilmemesi gerektiğini düşünmekteyim.

Her ne kadar belediyeyle de ilişkili olsa bu şirketlerin çoğunun ayrı ve bağımsız yönetim kadroları vardır." diye konuştu.

"İDDİA EDİLEN RAKAMLARA TENEZZÜL EDECEK BİRİ DEĞİLİM"

Çeşitli iş insanlarıyla doğrudan iletişim kurup, bunlardan belirtilen miktarda para talep ettiği ya da oğlunu yönlendirdiğine ilişkin beyanların hiçbirini kabul etmediğini aktaran Böcek, "Çünkü 1994 yılından beri üst düzey kamu hizmeti yürütmekteyim.

Bu hizmetlerim, ailemden de gelen ve nesil olarak Antalya'nın yerlisi bir kişi konumundayım. Ailem ve benim maddi varlığım, durumum ortadadır.

Bir şekilde belediyeyle ilişki içerisinde olan bu şahısların, kişisel mal varlığım karşısında iddia ettiği rakamlara tenezzül edecek bir kişi değilim. Yine oğlum doğduğu andan itibaren ben belediye başkanıyım." dedi.