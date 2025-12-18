Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kapsamında operasyon için geçtiğimiz günlerde düğmeye bastı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince kamuoyu tarafından tanınan birçok isme operasyon düzenlendi.

Bu isimlerden birisi olan Sercan Yaşar, dün ifade verdi ve etkinlik pişmanlıktan yararlanarak tahliye oldu.

Sercan Yaşar'ın tahliye olmasından sonra ise bu sabah saatlerinde düğmeye basıldı.

3 İSME DAHA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÜNLÜLER İÇİN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DÜĞMEYE BASILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde yapılan uyuşturucu operasyonunda; Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

8 ÜNLÜDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edilmişti.

Polat, Talu kardeşler, Tüzünataç ve Akalay'ın saçında da kokain maddesine rastlanmıştı.

Aka, Akdülger, Yıldırım'ın kanlarında ise esrar kullanımına bağlı THC-COOH uyuşturucu maddesi olduğu duyurulmuştu.

İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER

Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler ise Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak açıklanmıştı.

Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı ifade edilmişti.

UYUŞTURUCU MADDE RASTLANMAYAN ÜNLÜLER

Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler ise Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklanmıştı.