Abone ol: Google News

Şanlıurfa’da kaçak elektrikle Bitcoin üretimi yapan tesise baskın

Şanlıurfa’da ahırdan görünümlü bir tesiste kaçak elektrik kullanılarak kaçak Bitcoin üretimi yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen baskında, aylık kaçak elektrik kullanımının 9 milyon 534 bin lirayı bulduğu, Bitcoin üretiminden ise yaklaşık 280 bin lira kazanç sağlandığı belirlendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 01:42 Güncelleme:
  • Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanarak Bitcoin üreten bir tesise baskın yapıldı.
  • Aylık kaçak elektrik kullanımının 10 milyon lira olduğu ve tesisin aylık 300 bin lira Bitcoin gelir sağladığı belirlendi.
  • Türkiye genelinde kaçak elektrikle Bitcoin madenciliği yapılan şehirler dikkat çekiyor.

Türkiye’de kaçak elektrik kullanılarak yapılan Bitcoin madenciliği, hem kamu zararını hem de yasa dışı faaliyetleri yeniden gündeme taşıdı.

AYLIK 10 MİLYON LİRALIK KAÇAK ELEKTRİK, 300 BİN LİRALIK KAZANÇ

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da ahırdan bozma bir tesise düzenlenen baskında, kaçak elektrikle kripto para üretildiği ortaya çıktı.

Yetkililerin tespitlerine göre söz konusu tesiste aylık kaçak elektrik kullanım bedelinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirlendi.

Buna karşılık tesisin aylık Bitcoin kazancının 300 bin lira seviyesinde olduğu öğrenildi.

BITCOIN ÜRETİMİNİN YOĞUNLAŞTIĞI İLLER

Öte yandan Türkiye genelinde “Bitcoin üretimi”nin yoğunlaştığı şehirler de dikkat çekiyor.

Yapılan tespitlere göre en çok Bitcoin madenciliği faaliyeti görülen 10 şehir şu şekilde sıralanıyor:

  1. Diyarbakır
  2. Şanlıurfa
  3. Şırnak
  4. Hakkari
  5. Siirt
  6. Bingöl
  7. Bitlis
  8. Kars
  9. Batman
  10. İstanbul

Listede yer alan şehirlerin büyük bölümünde kaçak elektrik oranlarının yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.

Gündem Haberleri