Şanlıurfa’da kaçak elektrikle Bitcoin üretimi yapan tesise baskın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de kaçak elektrik kullanılarak yapılan Bitcoin madenciliği, hem kamu zararını hem de yasa dışı faaliyetleri yeniden gündeme taşıdı.

AYLIK 10 MİLYON LİRALIK KAÇAK ELEKTRİK, 300 BİN LİRALIK KAZANÇ

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da ahırdan bozma bir tesise düzenlenen baskında, kaçak elektrikle kripto para üretildiği ortaya çıktı.

Yetkililerin tespitlerine göre söz konusu tesiste aylık kaçak elektrik kullanım bedelinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirlendi.

Buna karşılık tesisin aylık Bitcoin kazancının 300 bin lira seviyesinde olduğu öğrenildi.

BITCOIN ÜRETİMİNİN YOĞUNLAŞTIĞI İLLER

Öte yandan Türkiye genelinde “Bitcoin üretimi”nin yoğunlaştığı şehirler de dikkat çekiyor.

Yapılan tespitlere göre en çok Bitcoin madenciliği faaliyeti görülen 10 şehir şu şekilde sıralanıyor:

Diyarbakır Şanlıurfa Şırnak Hakkari Siirt Bingöl Bitlis Kars Batman İstanbul

Listede yer alan şehirlerin büyük bölümünde kaçak elektrik oranlarının yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.