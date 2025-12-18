Aleyna Tilki'nin avukatı: Aramalarda suç unsuru bulunamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucu ve yasa dışı bahis soruşturmaları son hız devam ediyor.

Bu iki soruşturmada da birçok medyatik isim hedefte...

Aylar önce ünlü şarkıcı ve oyuncuların gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonundan sonra geçtiğimiz günlerde, Habertürk televizyonu spikerleri soruşturma kapsamında tutuklandı.

TORBACI KONUŞTU: OPERASYONDA YENİ DALGA

'Ünlülerin torbacısı' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın dün etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilmesinden sonra sabah saatlerinde düğmeye basıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Yusuf Güney ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı.

Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ALEYNA TİLKİ'NİN AVUKATI KONUŞTU

Diğer yandan şarkıcı Aleyna Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer, İl Jandarma Komutanlığı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ARAMALARDA SUÇ UNSURU BULUNAMADI"

Tilki'nin avukatı, "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgi sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada." dedi.