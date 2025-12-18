SGK 1000 sözleşmeli personel alacak

- Sosyal Güvenlik Kurumu 1000 sözleşmeli personel alacak.
- Başvurular bugün başladı ve 25 Aralık'ta sona erecek.
- Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1000 sözleşmeli personel alınacağını duyuruldu.
Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Işıkhan, NSosyal hesabından SGK'ya alınacak personele ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
BAŞVURULAR 25 ARALIK'TA BİTECEK
Sosyal Güvenlik Kurumumuza 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi, 50 teknisyen olmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz.
Başvuru tarihleri 18-25 Aralık 2025. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz.