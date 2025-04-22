2025 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli açıklandı

DHA

Ramazan Bayramı geride kaldı, gözler Kurban Bayramı'na çevrildi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan önemli bir açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen TDV 2025 Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda, konuştu.

2025 YILI VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR OLDU

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 13.500 lira, yurt dışında 5.450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

"ŞEHİRLERİN ÖNEMLİ NOKTALARINDA KURBAN BAĞIŞ STANTLARI KURULACAK"

Erbaş açıklamasında, "Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabileceklerdir. Cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilirler.

Vatandaşlarımız, vekaletle kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi 0 312 416 90 00 numaralı telefondan alabilir. Bunlarla birlikte vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için tüm illerimizde ve pek çok ilçe merkezinde 1003 şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurulacaktır." diye konuştu.

"YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR, DİN GÖREVLİLERİNE EMANET EDEBİLİR"

Başkan Erbaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların da din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle emanet edebileceklerini kaydetti.