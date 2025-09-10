Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na gözyaşları içinde sitem: Tek kelime tweet atmadı

CHP'de şaibeli parti içi seçimlerin yol açtığı kaos sürüyor.

İstanbul il kongresindeki şaibe iddiaları üzerine başlayan davada İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması, siyaset gündemini hareketlendirdi.

15 Eylül'de de CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin devam eden davada karar çıkacak.

Mutlak butlan kararı durumunda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin geri dönmesi bekleniyor.

OLAYLARIN EN ÖNÜNDEKİ VEKİL KONUŞTU

Gürsel Tekin'in kayyum olarak il binasına girmesi ise gerilimli anlara sahne oldu.

Barikat kurarak polise saldıran CHP'lilere rağmen Tekin binaya girerek görevine başlarken, bu şiddet olaylarında başı çeken isimlerden biri olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV'nin konuğu oldu.

Yaşananlar karşısında tüm siyasi partilerden geçmiş olsun telefonları aldıklarını söyleyen Başarır, eski Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'ndan herhangi bir mesaj gelmemesine sitem etti.

BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ, GÖZLERİ DOLDU

Kılıçdaroğlu'na sitem ederken Başarır'ın boğazı düğümlenirken gözleri yaşararak şunları söyledi:

"Ben en azından il başkanını aramasını, bir paylaşım yapmasını, Gürsel Tekin'e bir mesaj vermesini, CHP'nin kayyumlara teslim olmayacağını söylemesini isterdim. Burada sesim, nefesim düğümleniyor.

"KILIÇDAROĞLU TEK KELİMELİK TWEET BİLE ATMADI"

Bu beni çok üzüyor tabii. Ben Kemal Bey'den beklerdim bunu. Biz onunla çalıştık. Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 48 saat uyuyamadım.

Sinir krizleri geçirdim. Onun partisine evlatlarına sahip çıkmasını beklerdim. Ama bu 3 günlük süreçte 1 kelimelik tweet bile atılmadı."

ZIPLAMALI KURULTAY KUTLAMASI

Başarır'ın canlı yayındaki ağladığı anlar, şaibe ile kazandıkları 38. Olağan Kurultayı sonrasındaki sevindiği anları akıllara getirdi.

Başarır, Özgür Özel'in kazandığının açıklamasından sonra hoplaya zıplaya kutlama yapmış ve o görüntüler çok konuşulmuştu.