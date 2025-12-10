Abone ol: Google News

Manisa’da inşaat sırasında iki apartmanda çatlaklar oluştu: 15 kişi tahliye edildi

Turgutlu ilçesinde bir inşaat çalışması sırasında yan tarafta bulunan iki apartmanda çatlaklar meydana gelmesi üzerine toplam 15 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek apartmanlar boşaltıldı.

Yayınlama Tarihi: 10.12.2025 23:07
  • Manisa'nın Turgutlu ilçesinde inşaat çalışması sırasında iki binada çatlaklar oluştu.
  • Toplam 15 kişi tedbiren tahliye edildi.
  • Belediye Başkanı Çetin Akın, güvenlik amacıyla bölgede incelemeler yapılacağını belirtti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak’ta bir binada devam eden inşaat çalışması sırasında yanında bulunan iki binada çatlaklar oluştu.

İhbar üzerine adrese Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi. İki binada çatlaklar meydana geldiğini tespit eden ekipler iki apartmanın tahliyesine karar verdi.

Olay yerine güvenlik amaçlı polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI AKIN: TEKNİK İNCELEMEDEN SONRA KARAR VERECEĞİZ

Bölgeye gelip yetkililerden bilgi alan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Selvilitepe Mahallesi Tepe sokak 45 numarada yan binada yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle çatlaklar oluştuğu yönünde ihbar gelmişti. Bütün ekiplerimizle, teknik ekiplerimizle olay yerine geldik. 2 binamızda yaşayan hemşerilerimizi tedbir amaçlı bu gecelik farklı yerlerde misafir edeceğiz. Yarın da teknik incelemelerimiz tamamlandıktan sonra, hemşerilerimizle birlikte burada yapacaklarımıza karar vereceğiz. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun” dedi.

İki binada bulunan 10 daireden 8’inde toplam 15 vatandaşın yaşadığı öğrenildi.

