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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Abone Olun

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumlarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ali Sabancı’nın tedavisi normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi ise evinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İHA Cemiyet hayatının ünlü isimleri Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için tekneleriyle açılmıştı. Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi. Kazanın ardından apar topar hastaneye kaldırılan ikili, kısa süre sonra Türkiye'ye getirildi. Sağlık durumlarına ilişkin yeni bilgi paylaşıldı Tedavi altına alınan Sabancı çiftinin kaldığı hastaneye ünlü isimler akın etti. Son olarak dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sabancı çiftini ziyaret etti. Gerçekleşen tekne faciasından ucuz kurtulan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumları hakkında yeni bilgi verildi. "Ali Sabancı’nın tedavisi normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi ise evinde devam etmekte" Esas Holding'den yapılan açıklamada, Ali Sabancı'nın tedavisinin normal odada sürdüğü aktarıldı. Yine yapılan açıklamada Vuslat Doğan Sabancı'nın da tedavisine evinde devam edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından; Ali Sabancı’nın tedavisi normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi ise evinde devam etmektedir." Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza geçiren Ali Sabancı ve eşini hastanede ziyaret etti Haberin Detayları Tekne kazası geçiren Vuslat Doğan Sabancı'yla ilgili son durum Haberin Detayları Ali Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Uyandırıldı... Haberin Detayları

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