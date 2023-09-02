Tekne kazası geçiren Vuslat Doğan Sabancı'yla ilgili son durum Yunanistan’da bot kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi sürüyor. Kazada ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın 9-10 ameliyat daha olması gerektiği aktarıldı.

ensonhaber.com

İş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çocuklarını da yanlarına alarak tatil için Yunanistan'a gitti.

Burada akşam yemeği için zodyak botla restorana giden çift, kaza yaptı.

Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen tekneler fark etti.

Kazanın ardından Türkiye'ye getirilip tedavi altına alındılar

İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Entübe edilen Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.

Vuslat Doğan Sabancı'nın ise eşi Ali Sabancı'ya göre kazayı daha az hasarla attığı belirtildi.

Ali Sabancı günler sonra uyandırıldı

Yaşananların ardından gözlerin son sağlık durumlarına çevrildiği çiftten yeni haber geldi.

Hastanede entübe edilen ve bir operasyon geçiren Ali Sabancı uyandırıldı.

Aort damarına stent takılan Sabancı, cuma akşam saatlerinde yeniden ameliyata alındı.

5 gün sonra bilinci yerine geldi

Gece geç saatlere kadar süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sabancı’nın, 48 saat uyutulmasına karar verildi.

Bu süreçte durumu takip edilen iş adamının 5 gün sonra bilincinin yerine geldiği öğrenildi.

Güzel haberi alan eşi, çocukları ve annesinin de kendisini ziyaret ettiği belirtildi.

Çok sayıda ameliyat geçirecek

Öte yandan tedavileri süren çiftle ilgili bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Sabah’tan Bülent Cankurt bugünkü yazısında ünlü çiftin sağlık durumlarıyla ilgili son durum paylaşıldı.

Buna göre Kazada yaralanan Vuslat Doğan Sabancı’nın yüzündeki travmalar nedeniyle çok sayıda ameliyat geçireceği belirtildi.

Ayrıca aktarılana göre Vuslat Doğan Sabancı'nın damak, diş ve çene kısmında ağır hasar oluştuğu ve daha 9-10 ameliyat olması gerektiği ifade edildi.

"Vuslat Hanım'ın, damak, dişleri ve çene kısmında ağır olmak üzere yüzünde büyük hasar oluşmuş"

Cankurt konuya ilişkin yazısında "Vuslat Doğan Sabancı'nın, eşi gibi hayati tehlike yaşamasa da çok uzun bir tedavi sürecine ihtiyacı olduğu bilgisini aldım. Tedavisi normal odada devam eden Vuslat Hanım'ın, damak, dişleri ve çene kısmında ağır olmak üzere yüzünde büyük hasar oluşmuş. Estetik cerrah olan bir arkadaşım, şimdiye kadar iki ameliyat geçiren Vuslat Hanım için 'Daha 9-10 ameliyat olması lazım' dedi" ifadelerini kullandı.