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Megakent, 6,2 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı...

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ŞU ANA KADAR CAN KAYBI VE YARALI VATANDAŞIMIZ BULUNMAMAKTADIR"

Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı toplam 7.



Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. İlk yaptığımız nedir? Tarama; yani depremin olumsuz izi sahada var mı yok mu bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada AFAD koordinasyonunda büyükşehir, 39 ilçe belediyesi, itfaiye, emniyet, jandarma, 1. Ordumuz yani devletimize ait yerel, merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda, İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı.

"İSTANBUL'DA EĞİTİM VE ÖĞRETİME 2 GÜN BOYUNCA TATİL EDİLDİĞİ ANONSU YAPILDI"

Şu ana kadar içinde insanın yaşadığı yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükürler olsun gelmedi dedik. Şu anda taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gelip de tarama yapan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili, tahliyeyle ilgili tespitimiz var. Hemen hemen her bakanımız İstanbulumuzla ilgili paylaşımlar yaptı. Milli Eğitim Bakanımız okullarla ilgili taramayı paylaştı. Perşembe ve Cuma günüyle ilgili hemen akabinde sayın YÖK Başkanımızın bizimle istişaremiz oldu, İstanbul'da eğitim ve öğretime 2 gün boyunca tatil edildiği anonsu yapıldı.

"SADECE 10 BİN 84 ÇAĞRI GELDİ"

Valimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevlerine gelme ile ilgili izin verildiğini ifade etmiş oldu. 10 bin 84 112'ye çağrı geldi. Ne demek acil çağrıya gelen aramalar? 16 milyonluk 131 dünya ülkesinden daha büyük nüfusa sahip olan İstanbulumuzda hemşehrilerimizden sadece 10 bin 84 çağrı geldi. Pekçoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı evimizde veya hizmet sundukları binayla ilgili endişelerini paylaşan ifadeler. Bir kısmı da sağlıkla ilgili ihbarlar. Hiçbiri ile ilgili bir metruk bina Fatih'te, onun haricinde şükürler olsun binanın yıkıldığı, içinde yaşamla ilgili endişelerin olduğu ile ihbarın olmaması en büyük şükrümüz.



Depremin ilk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik, talimatları aldık. Bizim Deprem Bilim Kurulumuz ar. Başında Deprem Risk Azaltma Müdürümüz Prof. Dr. Orhan Tatar hocamız var. Hocalarımızla yapılan son değerlendirmeleri sizlerle paylaşacaktır. Son olarak biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem olmadan önce risk azaltmayla ilgili zararın en aza indirilmesiyle ilgili, hiçbir can kaybı olmamasını kast ederek söylüyorum, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetler var. Herkes hanesini içinde yaşadığı evin durumu en iyi o bilir. Güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması, yani kentsel dönüşümü ile ilgili bir ihtiyacı varsa hükümetimizin açıklamış olduğu bu hizmetle ilgili çağrısına ses versin. Pekçok defadır sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli kabine arkadaşım Murat Kurum arkadaşımdan bu çağrıların defalarca yapıldığını biliyorum.

"DEPREM ÖNCESİNDE DEVLET MİLLET EL BİRLİĞİ İLE HAZIRLIKLARIMIZI CANSİPERHANE YAPALIM"