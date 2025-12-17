Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerinin grup başkanvekillerini kabul etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Bu kapsamda da Meclis'te kurulan Terörsüz Türkiye komisyonundan 3 isim, geçtiğimiz günlerde İmralı'ya gitmişti.

İmralı'dan dönüşte komisyon tekrar toplanmış ve görüşmeye dair değerlendirme yapılmıştı.

Bugün ise yeni bir son dakika daha geldi.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.

Görüşmede sürece ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Kurtulmuş'un grup başkanvekilleri ile görüşmesi, saat 16.00'da başladı ve geçtiğimiz dakikalarda da sona erdi.

HAFTA SONU DEM PARTİ-AK PARTİ GÖRÜŞMESİ VAR

Sürece ilişkin hafta sonu önemli bir görüşme daha yapılacak.

AK Parti ile DEM Parti kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü bir görüşme yapacak.

Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

MHP İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ

DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Kasım'da Meclis'te görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Heyet, Bahçeli ile görüşmesi öncesinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.