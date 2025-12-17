TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor

- TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmeleri 8 Aralık'ta başladı ve 14 gün sürecek.
TBMM'de bütçe mesaisi sürüyor...
Genel Kurul'da, 8 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, belirlenen takvime göre 14 gün sürecek.
Genel Kurul, günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.
PAZAR GÜNÜ TAMAMLANACAK
Bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulu'nda, pazar günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.
Görüşmeler dolayısıyla Meclis'e ziyaretçi alınmıyor, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmıyor.
BÜTÇE TAKVİMİ
2026 yılı bütçesinin Genel Kurul'daki kalan günler için görüşme takvimi şöyle:
Bugün: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı.
Yarın: 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi oylanacak, 19 Aralık Cuma günü ise 7 maddesi görüşülerek oylamaya sunulacak.
20 Aralık Cumartesi günü: 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylanmamış maddeleri oylanacak.
Bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulunda, 21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.