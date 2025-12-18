Ali Yerlikaya duyurdu: Edirne'de kırmızı ışıkta geçerek yayaya çarpan sürücü yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafik magandalarına geçit verilmiyor.

Edirne'de kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kişiye çarpan sürücü için harekete geçildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığını duyurdu.

"2024'DE 137 VATANDAŞIMIZ KIRMIZI IŞIK İHLALİ YÜZÜNDEN ÖLDÜ"

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, geçen yıl kırmızı ışık ihlali yüzünden 137 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

'GEREĞİ YAPILDI' DİYEREK PAYLAŞTI

Edirne'de kırmızı ışıkta durmayan motosiklet sürücüsünün, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptığını ifade eden Yerlikaya, "Geçen hafta Edirne'de kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşımıza çarpan B.Ü. isimli sürücü yakalandı.

Gereği yapıldı." bilgisini paylaştı.

YENİ TRAFİK KANUNU'NA GÖRE KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZALARI

Geçen yıl her gün kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin 450 idari yaptırım cezasının uygulandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti: