Burhanettin Duran, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'na katılan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında dezenformasyonla mücadelede kurumsal dayanışmanın artırılması, ortak iletişim stratejilerinin güçlendirilmesi ve Türk dünyasında medya alanında kalıcı iş birliği mekanizmalarının oluşturulması konularının ele alındığını aktaran Duran, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Kocaman'a foruma katılımı ve katkılarından dolayı teşekkür eden, Duran, şunları kaydetti:

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen güçlü iletişim vizyonu doğrultusunda düzenlediğimiz Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'na katılan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Kocaman ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

"TÜRK DÜNYASINDA MEDYA ALANINDA KALICI İŞ BİRLİĞİ OLUŞTURULMASI ELE ALINDI"