Ali Yerlikaya duyurdu: Esad'tan sonra 550 bin Suriyeli ülkesine döndü

Suriye'de yıllarca devam eden içi savaş ve Baas rejimi, 8 Aralık 2024 tarihinde muhalif güçlerin başkent Şam'ı ele geçirmesiyle son buldu.

Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli'nin de savaş sonrası ülkelerine dönüşü başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklama ile Suriyeliler'in ülkelerine dönüşüne ilişkin son verileri paylaştı.

"SAVAŞIN KIYISINDA OLANLARA ASLA SIRTIMIZI DÖNMEDİK"

Bakan Yerlikaya, yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı bilgilendirmede, şu ifadelere yer verdi:

"8 ARALIK'TAN İTİBAREN 550 BİN SURİYELİ VATANDAŞIMIZ ÜLKESİNE GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ YAPTI"

Suriyeli kardeşlerimizin artık vatan hasreti son buluyor. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler, hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. 8 Aralıktan itibaren 550 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yaptı.

"2016 YILINDAN BU YANA DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ SAYISI 1 MİLYON 290 BİN OLDU"

2016 yılından bu yana vatanlarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 290 bin oldu.



Ülkemiz, göç yönetiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.



Tüm illerimizde Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz.