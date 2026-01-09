SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER MASAYA YATIRILDI

Ahmed Şara ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen görüşmede, Suriye sahasındaki son gelişmeleri ve istikrarı güçlendirme yollarını ele aldı.

Görüşmede Suriye sahasındaki gelişmeler ve bölgede istikrarın temellerini sağlamlaştırmaya yönelik çabalar gözden geçirildi.

Cumhurbaşkanı Şara, görüşme sırasında Suriye'nin ulusal ilkelerini; bunların başında da devlet egemenliğinin tüm ülke topraklarına yayılmasını vurguladı.

Şara, önceliğin sivillerin korunması, Halep şehri çevresinin güvenliğinin sağlanması, yeniden imar sürecini engelleyen yasa dışı silahlı örgütlerin sona erdirilmesi olduğun belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN GÜVENLİK VE İSTİKRAR VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ülkesinin güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarına verdiği desteği ifade ederek, ortak zorluklar ve tehditler karşısında ortak koordinasyonun önemini vurguladı.

İki taraf, her iki ülkedeki ilgili kurumlar arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Bu koordinasyonun, ortak anlayışların uygulanmasını güvence altına alması, Suriye ve Türk halklarının çıkarlarına hizmet etmesi ve bölgede barış ile kalıcı istikrar şansını artırması olduğu vurgulandı.