Ali Yerlikaya orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı

Türkiye, doğal ve doğal olmayan nedenlere bağlı olarak çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Bursa ve Karabük'te yaşanan yangın felaketine müdahale sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınların son durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"BURSA'DA 10 HAVA ARACIYLA CANLA BAŞLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"BİN 765 VATANDAŞIMIZI GÜVENLİ YERLERE TAHLİYE ETTİK"

Yangın edeniyle bin 765 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye ettik. Bir ağacın dalı, vatan toprağımızın her karışı için Bursa’daki orman yangınlarına karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz.

"KARABÜK'TE 19 HAVA ARACIMIZLA MÜCADELE EDİYORUZ"

"BİN 839 VATANDAŞIMIZ GÜVENLİ YERLERE TAHLİYE EDİLDİ"

Karabük’te meydana gelen orman yangınlarında bin 839 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi. Her ağacımız için, ormanlarımız için, her canımız için orman yangınlarına karşı durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz.



Rabbim her türlü afetten ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları korusun.