Ali Yerlikaya orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı

Türkiye, doğal ve doğal olmayan nedenlere bağlı olarak çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Bursa ve Karabük'te yaşanan yangın felaketine müdahale sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınların son durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"BURSA'DA 10 HAVA ARACIYLA CANLA BAŞLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Bursa’daki orman yangınlarına karşı; bin 777 kahraman personel, 688 araç, 6 uçak ve 4 helikopterden oluşan toplam 10 hava aracıyla canla başla mücadele ediyoruz.

"BİN 765 VATANDAŞIMIZI GÜVENLİ YERLERE TAHLİYE ETTİK"

Yangın edeniyle bin 765 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye ettik. Bir ağacın dalı, vatan toprağımızın her karışı için Bursa’daki orman yangınlarına karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz.

"KARABÜK'TE 19 HAVA ARACIMIZLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Karabük’te ormanlarımız için, canlarımız için, vatan toprağımız için yangınlara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Bin 386 kahraman personel, 389 araç, 3 uçak ve 16 helikopterden oluşan toplam 19 hava aracımızla canla başla mücadele ediyoruz.

"BİN 839 VATANDAŞIMIZ GÜVENLİ YERLERE TAHLİYE EDİLDİ"