Vefat eden DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan CHP Genel başkanı Özgür Özel, bir şahsın fiziki saldırısına maruz kaldı.
Korumalarıyla birlikte aracına doğru ilerleyen Özgür Özel, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Kalabalıktan faydalanan saldırgan, Özel’in kafasına sert bir yumruk attı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
BAKAN YERLİKAYA: "SALDIRGAN YAKALANDI"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını belirterek şunları söyledi:
CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.
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