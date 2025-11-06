Ali Yerlikaya, Pakistan Ulusal Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Burada bir takım temaslarda bulunan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dost ve kardeş ülke Pakistan'da, Ulusal Polis Akademisinin mezuniyet törenine katıldığını belirtti.

"Türkiye ve Pakistan, ortak bir inancın, aynı mücadele ruhunun iki kardeş milletidir." diyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

Bir asır önce Lahor semalarından yükselen duaları, Kurtuluş Savaşı'na uzanan yardımları unutmadık, unutmayacağız. Bugün de aynı inançla, terörle mücadeleden siber güvenliğe, sınır aşan suçlardan uyuşturucu ile mücadeleye kadar aynı hedef uğruna birlikte yürüyoruz.



Birimizin güvenliği, diğerimizin huzurudur. Birimizin başarısı, diğerimizin gururudur. Türk polisi ve Pakistan polisi, cesaretin, sadakatin ve fedakarlığın simgesidir. İnanıyorum ki, kardeşliğimizin bu sarsılmaz bağı, geleceği daha güvenli, daha istikrarlı, daha güçlü kılacaktır. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Pakistan zindabad.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Yerlikaya burada ayrıca, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile görüştü.

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin "Sayın Başbakan’a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi.