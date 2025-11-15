Ali Yerlikaya paylaştı: Saldırı amacıyla araçtan inenlere caydırıcı cezalar geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafikte terör estiren magandalara yönelik yasal çalışmalar yapılıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde trafikte yaşanan son saldırıya dikkat çekerek, yapılan yasal çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik güvenliğini hiçe sayan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi gerektiğini belirterek ‘Biz Gereğini Yaparız’ mesajında bulundu.

"TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN ŞAHIS YAKALANDI"

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Yeni kanun teklifine göre ‘Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye’ caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi. Mevcut kanunda ‘Saygısızca araç kullanmak’ maddesinden 993 lira (erken öderse 744 lira) idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?



İstanbul'un Üsküdar ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren K.Ü. yakalandı.

"SALDIRI AMAÇLI ARACINDAN İNEN SÜRÜCÜYE 180 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULAYACAĞIZ"

Gereği yapıldı ilk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve Aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz. Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Tem Otoyolu Üsküdar istikametinde İddiaya göre Doğukan Ş. otomobiliyle misafirlerini Dudullu otogara bıraktı.

Araçta kızı da olan Doğukan Ş., dönüş yolunda seyir halindeyken kendisini sıkıştırarak yanından geçen 34 FSU 441 plakalı hafif ticari araç sürücüsü ile sözlü tartışmaya başladı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESİP CAMLARINI YUMRUKLADI

Trafiğin sıkıştığı noktada Doğukan Ş.'nin kullandığı otomobilin önüne kesen hafif ticari araç sürücüsü aracından indi.

Hafif ticari araç sürücüsü, Doğukan Ş. ile tartışmaya başladı, kısa süre sonra ise aracın camını yumruklamaya başladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Doğukan Ş.'nin otomobilde bulunan kızı korkuyla ağlamaya başladı.

Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinde uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.