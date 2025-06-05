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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Habertürk TV’de katıldığı “Özel Röportaj” programında Kurban Bayramı’na yönelik alınan tedbirler, Karayolları Trafik Kanunu’nda planlanan değişiklikler, göç yönetimi ve gündemdeki gelişmelere dair Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Bakan Yerlikaya, trafik kurallarının temel amacının kazaları, can kayıplarını ve yaralanmaları önlemek olduğunu vurguladı:

"DERDİMİZ CEZA YAZMAK DEĞİL KAZALARI AZALTMAK"

Otoyollarımızda 120 radarımız vardı. Her 30-35 kilometrede radarımız var. Yap işlet devret otoyollarımızda hız limiti 140 km. Araçlar iyi yollar mükemmel diye 154 ile gittiğimiz zaman arkamızdan gelip 200 ile gitmek isteyenler oluyor. Bu olmaz. Limitleri de biz artırdık. Benim derdim ceza yazmak değil. 130 gayet yeterli. İstanul-Ankara arasında 30 dakika önce varsak ne varmasak ne? Kuralları uyarak giden adam 150 ile gidiyor, ona niye sellektör yapıyorsun? Arkadan çarpmalar aşırı hızdan oluyor çoğunlukla. Benim derdim ceza yazmak değil. Tuzak kurmak değil. Aplikasyon size şu kadar radar var diyecek. Sonuçlara bakarak güvenli trafiğinin nereye evrildiğini anlayacağız.

"ŞEHİR İÇİNE DE RADAR KONULACAK"

Toplam radar sayımız 1485. Bunun 120'si otoyollarda. Çok hız yapılan yerlerde. Yerleşim yerinde radar tedbirini, radar denetimini son derece az yaptığımız için bu kayıpları yaşıyoruz. En büyük eksikliğimiz radar denetimlerini daha çok şehirlerarası yollarda yapıyorduk. Şehir içerisinde, hastane önlerinde radar yoktu. Fırsat bulursak, ki çalışıyoruz. Neden evlatlarımız hayatını kaybetsin? Otoyollarda her 30 kilometrede bir radar olacak. Şimdi bu denetimleri yapmayıp, akışına bıraksak. Bayram süresinde günde 35 kişi vefat etse bu vebali kim çekecek? Siyasi sorumluluk bizim omuzlarımızda. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Bir de hepimiz inançlı insanlarız. Caydırıcı kurallar olmadan bunu başarabilen bir ülke göstersinler bana. Bizim derdimiz tuzak kurmak değil. Tek derdimiz bir cana halel gelmesin. Niye hayatının baharında insanları tekerlekli sandalyede görüyoruz?

"CEZA GELİRLERİ BÜTÇE GELİRİNİN BİNDE 5'İ"