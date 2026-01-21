Kahramanmaraş'ta yuvasına kavuşan depremzede sevincini paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, asrın felaketinin yaralarını sarıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedelerin evlerine kavuşması için çalışmalar hızla devam ediyor.

65 ADET KÖY KONUTU İNŞA EDİLDİ

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’ndeki depremzedeler, yapılan kalıcı konutlara yerleşmenin huzurunu yaşıyor.

6 Şubat depremlerinde büyük hasar alana mahalleye 65 adet köy konutu yapıldı.

HAK SAHİPLERİ YUVALARINA KAVUŞTU

Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Depremde evi yıkılan 70 yaşındaki Ökkeş Yıldız, köy konutuna yerleştiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti.

"BABAMIZIN YAPMADIĞINI DEVLETİMİZ YAPTI"

Deprem sonrası devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Yıldız, şunları söyledi:

Depremde evlerimiz yıkıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bir ay oldu biz çok şükür oturuyoruz evimizde. Rahatız, bir sıkıntımız yok.



Elinden geleni devletimiz yapıyor. Yani bundan iyi ne olabilir ki yani? Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin.

"BÖYLE UMMUYORDUK AMA DEVLETİMİZ BUNU YAPTI, BAŞARDI"