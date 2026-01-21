Kahramanmaraş'ta yuvasına kavuşan depremzede sevincini paylaştı

- Kahramanmaraş'taki depremzedeler, hasar gören mahallelerine yapılan 65 köy konutuna yerleşti.
- Ökkeş Yıldız, yeni konutlarına yerleşmekten mutluluk duyduklarını ve devletin yardımlarını takdir ettiklerini belirtti.
- 6 Şubat depremlerinden etkilenen evsiz vatandaşlar için yapılan konutlar sahiplerine teslim edildi.
Türkiye, asrın felaketinin yaralarını sarıyor.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedelerin evlerine kavuşması için çalışmalar hızla devam ediyor.
65 ADET KÖY KONUTU İNŞA EDİLDİ
Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’ndeki depremzedeler, yapılan kalıcı konutlara yerleşmenin huzurunu yaşıyor.
6 Şubat depremlerinde büyük hasar alana mahalleye 65 adet köy konutu yapıldı.
HAK SAHİPLERİ YUVALARINA KAVUŞTU
Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi.
Depremde evi yıkılan 70 yaşındaki Ökkeş Yıldız, köy konutuna yerleştiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti.
"BABAMIZIN YAPMADIĞINI DEVLETİMİZ YAPTI"
Deprem sonrası devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Yıldız, şunları söyledi:
Depremde evlerimiz yıkıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bir ay oldu biz çok şükür oturuyoruz evimizde. Rahatız, bir sıkıntımız yok.
Elinden geleni devletimiz yapıyor. Yani bundan iyi ne olabilir ki yani? Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin.
"BÖYLE UMMUYORDUK AMA DEVLETİMİZ BUNU YAPTI, BAŞARDI"
Biz hiç böyle ummuyorduk. 11 il zarar görmüş. Yani bu yapılacak bir şey değil. Ama devletimiz bunu yaptı, başardı. Allah'a şükür geldik. Şimdi de oturuyoruz. Allah'ım razı olsun. Burada 60'ın üstünde konut var. Ancak bunu çeken bilir.
Biz çok sıkıntılar çektik ama devletimiz sağ olsun elinde geleni yaptı. Biz ne yapabilirdik? Vallahi siz görüyorsunuz. Caddelerimiz de yapıldı, elektriğimiz de geldi, suyumuz da geldi.