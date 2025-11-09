Ali Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 79 şüpheli yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de suç ile mücadele kesintisiz devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Son 2 haftada 79 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"53 KİŞİ TUTUKLANDI"

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.



10 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Müstehcenlik” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 5,8 Milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladık.



Yakalananlardan 53''ü tutuklandı. 24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"SAVCILIKLARIMIZCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca;



İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;



Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek oto parçası" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları,



İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,



Sosyal medya platformları üzerinden "borsa yatırım danışmanlığı" adı altında haksız kazanç sağladıkları ve



Vatandaşlarımıza ait görüntü ve videoları rızaları dışında, para karşılığında sosyal medyada sattıkları tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

"SUÇ ODAKLARINA GEÇİT VERMEDİK"