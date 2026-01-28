Ali Yerlikaya'dan Manisa'da yaşanan kadın cinayetine ilişkin açıklama

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kan donduran cinayet...

Pınar Karataş, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Hayrettin Karataş ile sokakta karşılaştı.

Hayrettin Karataş, belinden çıkardığı tabancayla Pınar Karataş'a ateş açtı.

Pınar Karataş, boynuna isabet eden kurşunla yere yığılırken, Hayrettin Karataş ise olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 7 çocuk annesi Pınar Karataş'ın öldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, cinayet şüphelisi kocayı, olay yerinin 300 metre ilerisinde yakaladı.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisini emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'da 7 çocuk annesi kadının eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Sürecin yakından takipçisi olacaklarını belirten Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"DERİN BİR ACI HİSSETTİRİYOR"

Dün Manisa’da 7 çocuk annesi P.K. , 17 yıl evli kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu H.K. tarafından acımasızca öldürüldü.



Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum.



Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor.

"BİR MÜLKİYE BİR DE POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİM"