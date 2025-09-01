Abone ol: Google News

Aliyev ile Paşinyan, Çin'de bir araya geldi

Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir araya geldi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 12:36

Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde, diplomasi trafiği...

Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen zirve kapsamında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir görüşme gerçekleştirdi. 

GÜNDEM BARIŞ 

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Azerbaycan-Ermenistan barış gündemini ele alarak yapıcı diyalog, karşılıklı güven ve bölgesel istikrarın önemine dikkati çekti.

DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRECEK 

Aliyev ve Paşinyan, barış ve normalleşme sürecinin ilerletilmesine dair uluslararası desteği bir kez daha teyit eden son Washington Zirvesi'nde yakalanan olumlu dinamizmi de vurguladı.

Tarafların temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Gündem Haberleri